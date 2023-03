Tuontiautoissa epäillään laajaa veropuhallusta: "Liikenteessä on varmasti paljon autoja, joissa on autovero maksamatta"

– Jos kyseessä on toiminnassa oleva yritys, katsomme aiempaa toimintaa, että löytyykö sieltä laiminlyöntejä. Uudet, aloittavat yritykset ovat haastavimpia tapauksia. On helpompaa ja saamme täydellisempää tietoa, jos toiminta on jatkunut jo pidempään. Jos yritys on vasta hiljattain perustettu, asiakkaan ilmoitus- ja maksukäyttäytymisestä alkaa kertyä tietoa vasta myöhemmin.