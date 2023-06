Tuore ulkoministeri Valtonen Virossa – virolaiskollega iloitsee Suomen Nato-jäsenyydestä

Yhteisessä tiedotustilaisuudessa Tsahkna sanoi, että Viro on erittäin iloinen siitä, Suomi on nyt Naton täysjäsen. Hän nosti esiin myös toiveen, että Ruotsista tulee jäsen ennen Naton huippukokousta Vilnassa. Myös Valtonen sanoi, että Ruotsin jäsenyys ennen kokousta on Suomelle ensisijaista.