Turkin ulkoministeri Cavusoglu: "Saatamme erottaa Ruotsin ja Suomen jäsenyysprosessit" – neuvottelut Suomen ja Ruotsin kanssa jatkuvat 9. maaliskuuta

Kohti eriäviä ratifiointejaTurkki on jo pitkään viestinyt siitä, että sen suhtautuminen Suomeen ja Ruotsiin eroaa toisistaan.Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on kertonut, että Turkki on tammikuusta lähtien sanonut Suomen täyttävän Turkin, Ruotsin ja Suomen viime kesänä solmiman kolmikantasopimuksen kirjaukset. Kolmikantasopimuksella varmistettiin tuossa vaiheessa Turkin näkökantojen huomioiminen, jotta prosessissa päästiin etenemään.Turkista on myös ehditty matkan varrella viestiä, että se voisi erottaa ratifioinnit aikataulullisesti toisistaan, jos Suomi, Ruotsi ja Nato niin tahtovat.Asia näytti liikahtavan tähän suuntaan toissa viikolla, kun Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kommentoi ratifiointeja Nato-maiden puolustusministerien kokouksessa Brysselissä. Hän totesi, että pääasia ei ole Suomen ja Ruotsin liittyminen yhtä aikaa. Pääasia on hänen mukaansa se, että molemmat maat ratifioidaan Naton jäseniksi mahdollisimman nopeasti.Stoltenberg täsmensi seuraavana päivänä lausuntoaan toteamalla, että hän on koko ajan kehottanut sekä Unkaria että Turkkia ratifioimaan hakemukset yhdessä jo viime syksystä lähtien. Sekä Stoltenberg että suomalaispoliitikot ovat kuitenkin toistaneet, että asia on Turkin ja Unkarin käsissä.Mitä Unkari haluaa?