Turkissa somevideon vuoksi vangittuja kahta suomalaista pahoinpideltiin useita päiviä, kertoo toinen miehistä – "Se video oli virhe"

Ystävykset ovat kaksikymppisiä somalitaustaisia Suomen kansalaisia, jotka olivat matkalla Turkin pääkaupungissa Ankarassa EU:n Erasmus-opiskelijaohjelmaan liittyen. Mahad oli lomalla ja opiskelijaystävänsä seurana. Turkissa he tekivät jotain, jota he nyt katuvat "isona virheenä": he kuvasivat videon Mahadista viskelemässä ja repimässä Turkin liiroja ja julkaisivat videon Tiktokissa.