Turkki haluaa Suomen arvioivan uudelleen kuuden ihmisen luovutuspäätökset – myös uusi luovutuspyyntö on esitetty

Suomen poliittinen johto on painottanut arvioivansa Turkin esittämät luovutuspyynnöt kansainvälisen oikeuden ja Suomen lainsäädännön pohjalta. Osassa pyynnöistä on viitattu PKK:hon tai Gülen-liikkeeseen. Suomi on suostunut kahteen Turkin pyyntöön, mutta kummassakaan tapauksessa ei ollut viitteitä terrorismista. Luovutukset ovat liittyneet seksuaalirikoksiin.