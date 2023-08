Tutkimus: Älypuhelimen selailu sängyssä heikentää usein unen palauttavaa vaikutusta, mutta sovelluksissa on eroja

Aiemmissa tutkimuksissa, joissa on tarkasteltu puhelimen vaikutusta uneen, on yleensä mitattu vaihtoehtoisesti unta tai puhelimen käyttöä. Mittauksia on täydennetty kyselyillä, joissa osallistujat ovat kertoneet joko nukkumisestaan tai puhelimen käytöstään. Oulun tutkijat sen sijaan keräsivät molemmista asioista dataa objektiivisilla mittareilla, jolloin saatiin tarkkoja tietoja puhelimen käytön ja eri sovellusten suorista vaikutuksista nukkumiseen.