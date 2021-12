Elinkeinoelämällä on suurin edustus Suomen yliopistojen hallitusten ulkopuolisista jäsenistä. Kymmenen viime vuoden aikana hallitusten ulkopuolisista jäsenistä kaksi viidesosaa on tullut elinkeinoelämästä Esimerkiksi kulttuurin ja taiteen kentältä on tullut vain joka kahdeskymme.