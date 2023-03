Tutkimus: Suomessa kehitetty nenäsumute näyttää suojaavan kaikkia koronavirusmuunnoksia vastaan

TriSb92-niminen molekyyli on koe-eläintutkimuksissa yliopiston tiedotteen mukaan vahvistunut toimivaksi suojaksi koronavirustartuntaa vastaan. Molekyyli tunnistaa koronaviruksen piikkiproteiinin kohdan, joka on yhteinen viruksen kaikille nykyisille muunnoksille, ja estää sen toiminnan. Tuo viruksen kohta on pysynyt lähes muuttumattomana eri virusmuunnoksissa, joten kehitetyn molekyylin voidaan odottaa toimivan myös tulevia muunnoksia vastaan.