Työ- ja elinkeinoministeriö päätti pidättää rikoksista epäillyn hallitusneuvoksen virastaan

Viranomaiset epäilevät, että Thaimaasta Suomeen tulleita marjanpoimijoita on joutunut ihmiskaupan uhreiksi 2020–2022. Tutkinnan keskiössä on poliisin mukaan pohjoissuomalainen marjanhankintayhtiö ja yhtiö, joka on rekrytoinut poimijoita Thaimaasta Suomeen.