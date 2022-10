Työnantajiin luotetaan henkilötietojen käsittelijöinä enemmän kuin viranomaisiin, paljastaa kysely – monia ei huoleta digitietoturva, vaikka kyberuhat kasvavat

Esimerkiksi syyskuussa julkaisemassaan katsauksessa Kyberturvallisuuskeskus arvioi Suomen kyberuhkatason nousseen ja kertoo, että kiristyshaittaohjelmahyökkäysten määrä on vuodentakaisesta kasvanut liki kolmanneksen. Kyberturvauhista on syksyllä varoittanut myös suojelupoliisi, ja julkisuudessa on myös ollut tietoja suomalaisten yritysten kohtaamista tietoturvahyökkäyksistä.