Työpaikkalounastaja ei luovu ateriastaan, vaikka elinkustannukset lyövät silmille

Lounastaja on saattanut huomatakin henkilöstöravintoloiden valikoimiin tulleet muutokset. Joitakin tuotteita tai raaka-aineita voi olla tarjolla vähemmän tai tapa tarjota niitä on muuttunut. Kalaa voi olla harvemmin, salaattipöydän antimissa painottuvat satokauden tuotteet, kuten kaali, punajuuri ja porkkana, ja maito tai kotikalja on saattanut vaihtua pelkkään veteen. Yritykset seuraavat tarkasti, miten eri raaka-aineiden hinnat kehittyvät, ja laativat ruokalistoja sen mukaan.