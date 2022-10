Työpaikkaromanssit ovat vähentyneet koronan aikana – suhtautumisessa työntekijöiden välisiin suhteisiin on paljon eroja, kertoo Työterveyslaitos

– Joskus on sellaisiakin tilanteita, että suhde on niin sanottu salasuhde ja suhteen osapuolet pyytävät työyhteisöstä apua suhteen salaamiseen esimerkiksi puolisoiltaan. Tällainen on tietenkin täysin asiatonta. Oli sitten kyse millaisesta suhteesta tahansa, lähtökohtaisesti työpaikalla ollaan työn tekemistä varten eivätkä muut suhteet saa vaikuttaa työhön.