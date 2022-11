Työterveyslaitoksen liikennevalomalli auttaa tunnistamaan työuupumusriskin

– Työuupumus on ollut sitkeä ongelma suomalaisessa työelämässä, ja usein työuupuneet ja heidän esihenkilönsä ja työtoverinsa kertovat, etteivät he ole ajoissa tunnistaneet oireita. Nyt käytettävissä on luotettava ja maksuton menetelmä työterveyshuoltojen käyttöön ja myös suoraan työpaikoille kuormittuneiden työyhteisöjen tunnistamiseksi, Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen sanoo tiedotteessa.