Tytti Yli-Viikarin mukaan VTV halusi hänestä eroon julkisuuden paineessa, viraston mukaan Yli-Viikari vahingoitti sen mainetta ja toimi toistuvasti ohjeiden vastaisesti – potkujen käsittely alkoi tänään hallinto-oikeudessa

– Minusta on aivan päivänselvää, että talousarviolaki ja viraston taloussääntö määrittelevät vastuut ja velvollisuudet tällaisissa asioissa. Jos puhutaan matkanhallinnasta, se on tehtävänä määritelty virkamiehille – – Ja jos viestinnän päällikkö on päättänyt, että tiettyjä palveluja hyödynnetään ja minä maksuteknisistä syistä maksan ne omalla kortilla, minun pitää voida luottaa, että maksun lainmukaisuudesta on varmistuttu, Yli-Viikari sanoi.