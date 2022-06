Uimavedet keskimääräistä lämpimämpiä lähes koko maassa – sinilevätilanne edelleen rauhallinen

Pirkanmaalla Tampereen Näsijärven lämpötila on 15 asteellaan lähellä ajankohdan keskimääräistä lämpötilaa. Pohjois-Pohjanmaan Vaalan ja Kainuun Kajaanin ja Paltamon alueella sijaitsevan Oulujärven lämpötilaksi on mitattu 16,7 astetta, mikä on jopa 1,5 astetta keskimääräistä lämpimämpää.