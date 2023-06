Ujuni Ahmedia solvattiin rasistisesti, mutta poliisi ja syyttäjä pitivät tekoa liian vähäisenä tutkittavaksi – sitten apulaisvaltakunnansyyttäjä puuttui asiaan

– Käräjäoikeus toteaa, ettei tarkoitustahallisuutta edellytetä. Lisäksi neekeri-sana on nykyisin rasistinen ilmaus, ja (syytetyn) on täytynyt se ymmärtää. Vaikka hän on kertomansa mukaan toiminut ajattelematta asiaa, (syytetty) on menettelyllään syyllistynyt siihen kunnianloukkaukseen, josta syyttäjä on vaatinut hänelle rangaistusta, oikeus kirjoitti tuomiossaan.