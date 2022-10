Ukkosrintaman rajut tuulet pääsivät yllättämään – puuskat ravistelivat Hankoniemessä lähes 40 metriä sekunnissa

Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen arvioi myöhään sunnuntai-iltana Twitterissä, että liki 40 metriä sekunnissa puhaltanut tuulenpuuska olisi kovimpia Suomessa ikinä mitattuja. Ilmatieteen laitoksen verkkosivujen mukaan puuskamittauksia on tehty sen verran vähän aikaa, että varsinaisen ennätyslukeman määrittäminen on hankalaa. Tunturien huipulla on mitattu silloin tällöin noin 50 metriä sekunnissa puhaltavia puuskia.