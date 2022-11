Ukrainan sodan varjo ulottui Kuopioon asti Saarikon linjapuheessa puoluevaltuuston kokouksessa

– Ukrainalla on edessään hyiset ajat. Sähköt on poikki, talot kylmenevät. Sydämemme ja ajatuksemme ovat jokaisessa kodissa, jossa tänäkin aamuna on herätty sodan mielettömyyden aiheuttamaan kuoleman pelkoon ja ahdistukseen, Saarikko avasi puheensa.