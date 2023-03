Ulkomailla äänestävien määrä pysynyt melko vakaana 40 000–50 000 äänestäjän välillä – kaikki äänet lasketaan Suomessa

Washingtonin suurlähetystöstä kerrotaan, että Yhdysvaltojen 18 ennakkoäänestyspaikkaa on jaettu niin, että suurlähetystö järjestää ennakkoäänestyksen pääkaupunkialueella kattaen Virginian ja Marylandin osavaltiot. Muu maa on jaettu Los Angelesin ja New Yorkin pääkonsulaattien osalta niin, että Los Angelesilla on vastuullaan 10 äänestyspaikkaa ja New Yorkilla seitsemän.