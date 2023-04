Ulkomainen yhtiö on markkinoinut aggressiivisesti rahapelejä Suomessa – lähettänyt muun muassa tekstiviestejä alaikäisille

Ulkomailta toimiva yhtiö on markkinoinut aggressiivisesti rahapelejä Suomessa, kertoo Poliisihallitus tiedotteessaan. Markkinointi on poliisin mukaan ollut laajamittaista, ja se on sisältänyt muun muassa suomenkielisten tekstiviestien lähettämistä Manner-Suomessa oleville kuluttajille. Poliisin mukaan tekstiviestejä on lähetetty myös alaikäisille.