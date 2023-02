Ulkoministeri Haavisto pui tahmeaa Nato-taivalta Ruotsin-kollegan Billströmin kanssa Helsingissä

Nato-prosessin loppuunsaattamisen tiellä ovat yhä Turkki ja Unkari, jotka eivät ole ratifioineet Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä. Turkista on väläytetty, että maa voisi hyväksyä Suomen Natoon ilman Ruotsia. Haavisto on korostanut, että Suomen lähtökohta on se, että Suomi ja Ruotsi menevät yhdessä Natoon.