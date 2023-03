Upin tutkijat: Nato-jäsenyydellä on merkittäviä vaikutuksia – kulttuurinmuutos vaatii vuosia

– Pidemmällä aikavälillä alkaa muokkautua se profiili, että minkälaiseksi Nato-maaksi me haluamme kehittyä. Toisaalta tässä on tietyt reunaehdot eli on tietyt resurssit, joiden puitteissa me operoimme. Ja sitten se poliittinen tahtotila. Tämä on Suomesta itsestään kiinni.