Uros-omistaja Hallikainen sai yli 20 miljoonaa euroa myymällä osia yhtiöstä ennen kulissien romahtamista – määritteli yhtiön arvoksi noin kaksi miljardia, kun myi osuuden lähellä asuneelle suursijoittajalle

Hallikaisen ulosoton taustalla Uros-velatJyrki Hallikaisen ulosottovelka Nordealle koostuu hänen takaamistaan Uroksen veloista. Helsingin käräjäoikeus antoi veloista yksipuoliset tuomiot viime vuoden marraskuussa, koska Uros ja Hallikainen eivät vastanneet Nordean kanteisiin määräajassa.Tammikuussa Ulosottolaitos määräsi Hallikaiselta ulosmitattavaksi kahden yrityksen – MPG Services Oy:n ja Faubourg Oy:n – osakkeita, sekä kyseisiltä yrityksiltä ulosmitattavaksi Hallikaisen saatavia, jotka ovat miljoonia euroja.Hallikainen ja hänen ex-vaimonsa ovat molempien yritysten ainoat hallitusten jäsenet. Nordean mukaan Jyrki Hallikaisella on MPG Servicesiltä saatavia lähemmäs 17 miljoonaa euroa ja Faubourgilta kahdeksan miljoonaa.Hallikaiset valittivat ulosottopäätöksistä Oulun käräjäoikeuteen ja vaativat niiden kumoamista. Valitusten mukaan kyseinen omaisuus ei enää kuulu Jyrki Hallikaiselle, vaan siirtyi Tarja Hallikaiselle osituksessa.Hallikaisten mukaan ositusasiakirja on Sveitsin julkisen notaarin vahvistama ja oikeaksi todistama. Heidän mukaansa ositukseen sovelletaan Sveitsin lakia ja sopimuksesta aiheutuvat riidat pitää ratkaista sveitsiläisessä tuomioistuimessa.Valituksessa vedotaan siihen, että Jyrki Hallikaisen koti- ja asuinpaikka on ollut poissa Suomesta vuodesta 2002 ja Tarja Hallikaisen 2003.– Tarja ja Jyrki Hallikaisella on siten Suomen avioliittolain mukainen oikeus sopia lainvalinnasta asiakirjassa ilmoitetun mukaisesti, valituksessa kirjoitetaan.Oulun käräjäoikeus on määrännyt ulosottopäätösten täytäntöönpanon keskeytetyksi, kunnes asia on ratkaistu.Nordea: Hallikainen tiesi maksuvaikeuksista