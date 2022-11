USU: Pääministerin virka-asunto saatetaan siirtää Kesärannasta Smolnaan

– Pykälän sanamuodoista on todettavissa, että laissa tarkoitettuja virka-asuntoja voi olla vain yksi. Missä virka-asunto on jatkossa, on vielä aidosti auki. Tämä avoin kysymys määrittää myös virka-asuntoa koskevan ohjeen sisällön, sanoo yksikön päällikkö Heikki Hovi Uutissuomalaiselle.