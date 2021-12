Uudenvuoden viettoon autolla lähtevien on syytä ajella perjantaina varoen, sillä lähes koko Suomessa on silloin varoitus huonosta ajokelistä. Ilmatieteen laitos on antanut perjantaille varoituksen kehnosta liikennesäästä koko maahan paitsi Lapin kolmeen pohjoisimpaan kuntaan .