Uusi hirsikoulu nousee massiivisen suojahupun alla – huolellinen sääsuojaus pitää rakennustyömaan kuivana

Sääsuojaus on erityisen tärkeää puurakentamisessa, joka on lisännyt suosiotaan julkisella puolella etenkin kouluissa ja päiväkodeissa. Tämä on näkynyt myös Telinekatajassa, joka on toimittanut aiemmin sääsuojan esimerkiksi Tampereen Hippoksen päiväkodin rakennustyömaalle.