Uusia kaveri- ja lukukoiria tarvitaan ympäri Suomea – toiminnan suosio oli voimakkaassa kasvussa ennen koronapandemiaa

– Kaveri- ja lukukoiratoimintaan mukaan lähtevän koiranomistajan on ymmärrettävä, että toiminnan tarkoitus on asiakkaan arjen ilahduttaminen ja rikastuttaminen. Koiran on oltava hommaan aidosti halukas ja saatava tilanteista positiivisia kokemuksia, ja omistajalla on oltava vilpitön halu tehdä hyväntekeväisyyttä.