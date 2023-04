Uusien polttomoottoriautojen kieltoon sorvattu poikkeus ilahdutti autoalaa – on kuitenkin epävarmaa, onko synteettisistä polttoaineista iloa

Suomessa täyssähköautojen osuus on kasvanut vuosi vuodelta, mutta sähköistyminen on edelleen hidasta verrattuna Ruotsiin ja etenkin sähköautoilun kärkimaahan Norjaan. Tällä hetkellä noin 20 prosenttia tilatuista uusista henkilöautoista on täyssähköautoja, mikä Rissan mukaan on "tosi vähän".