Vaaleissa seitsemän puoluetta joko menee läpi tai putoaa rekisteristä – tutkija seuraa erityisesti liberaalipuolueen tulosta

Toinen esimerkki on kristallipuolue, jolla on kussakin piirissä enimmillään viisi ehdokasta, vaikka puolue on läsnä kymmenessä eli lähes jokaisessa vaalipiirissä. Yhteensä puolueella on ehdokkaita alle 30. Kuudella puolueella on ehdokkaita tosin vieläkin vähemmän.