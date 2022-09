Vain harva kieltää elintensä luovutuksen – mutta luovuttajista on silti pulaa

Suomessa tehdään määrällisesti eniten munuaissiirtoja, noin 250–270 vuodessa. Munuaisia on saatu viime vuosina aiempaa enemmän eläviltä luovuttajilta, mutta siirtojono ei ole tästä huolimatta lyhentynyt, vaan se on hiljalleen jopa hieman pidentynyt. Jonossa on tällä hetkellä reilut 450 potilasta, ja keskimääräinen jonotusaika on Lempisen mukaan noin 1,5–2 vuotta.