Vakiovastauksia ja yllättäviä maksuja – kuluttaja-asiamies puuttui kahden pysäköintiyrityksen toimintaan

Finnparkin Moovy-sovelluksesta veloitettava palvelumaksu on puolestaan tullut tiedotteen mukaan usealle kuluttajalle yllätyksenä, koska hintatieto on ollut saatavilla Moovyn verkkosivuilla, eikä sovelluksessa sen käyttöönoton yhteydessä. Lisäksi sovelluksen hallinnointi ja käytön lopettaminen on ollut monelle hankalaa.