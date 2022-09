Valehtelivatko huumepoliisit Jari Aarnion puolesta oikeudessa? Pääkäsittely ex-poliisien syytteistä alkaa

– Totuudenvastaisuus on koskenut erityisen merkityksellistä seikkaa, koska "Pasilan miehen" liittymien paikantuminen muiden poliisimiesten liikkeiden mukaisesti on tukenut keskeisesti Aarnion kiistämisperustetta. Rikos on ollut myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, koska todistelu on koskenut erittäin vakavaa rikoskokonaisuutta, syyttäjä kirjoittaa haastehakemuksessaan.