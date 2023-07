Riikka Purra teki EU-debyyttinsä Brysselissä: "En ole harkinnut eroa"

Purra on jo pyytänyt anteeksi noin 15 vuoden takaisia kirjoituksiaan "riikka"-nimimerkillä eduskunnan nykyisen puhemiehen Jussi Halla-ahon (ps.) blogin vieraskirjassa, mutta keskustelu hänen vanhoista kirjoituksistaan on jatkunut. Keskustelua on käyty muun muassa Purran vuoden 2019 blogikirjoituksesta, jossa hän kirjoitti ihmisistä mustina säkkeinä.