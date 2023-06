Valtiovarainministeriö muutti kantaansa – luovutti ison määrän hallitusneuvotteluihin toimitettuja asiakirjoja

– Jos ministeriöstä lähtee asiakirjoja, joissa esitetään erilaisia selvityksiä, niin eiväthän ne voi olla keskeneräisiä. Ne ovat valmiita siihen ajanhetkeen, kun ne on toimitettu. Jos jotain asiakirjaa on tarvetta täydentää, niin se on uusi asiakirja, joka toimitetaan ministeriöstä hallitusneuvottelijoille, Voutilainen sanoi HS:lle.