Vanhuksen ei tarvitse olla huolissaan, vaikka hoiva-alan yritykset irtisanovat sopimuksia: tutusta hoivakodista ei tarvitse muuttaa mihinkään

Suomen suurin Attendo: Päivänselvää, että kustannukset pitää kattaaSuomen suurin hoivayhtiö Attendo tiedotti lokakuun alussa irtisanoneensa kuntien ja kuntayhtymien ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan sopimuksia. Toimitusjohtaja Virpi Holmqvist kertoo STT:lle yhtiön odottaneen Suomen hallitukselta työkaluja siihen, miten henkilöstömitoitus pystytään toteuttamaan. – Huhtikuun alussa mahdollisesti voimaan tulevasta 0,65:n mitoituksesta ei ole meillä sopimuksissa mitään. Suurimmassa osassa sopimuksia on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Siksi ne oli pakko irtisanoa 30. syyskuuta mennessä, jotta 1. huhtikuuta voisi olla uudet sopimukset voimassa. Attendo ei ole julkistanut irtisanottujen sopimusten määrää. Holmqvistin mukaan määrä on “merkittävä”, ja sopimukset ovat olleet ympäri Suomea.– Myös kaksi hyvinvointialuetta irtisanoi ostopalvelusopimuksen meidän kanssamme. Holmqvist ei kerro tarkkoja korotusmääriä, joista he nyt neuvottelevat. Hän toteaa, että Hali ry:n juuri julkaistussa tutkimuksessa on alan kustannusten laskettu nousseen 18,8 prosenttia viimeisen 12 kuukauden aikana.– On päivän selvää, että kustannukset pitää kattaa, jotta voidaan tuottaa laadukasta hoivaa, Holmqvist sanoo. Attendolla on Suomessa 430 hoivakotia, joista 260 ikäihmisten palveluissa. Ikääntyneiden palveluissa Attendolla on noin 10 000 hoivapaikkaa. Mehiläinen: Tilanne nykyisellään sietämätön