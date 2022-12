Vanhusten saattohoidossa ja leikkauksen jälkeisessä hoidossa vakavia epäkohtia, sanoo apulaisoikeusasiamies

Kanteluiden perusteella apulaisoikeusasiamies päätti selvittää omana aloitteenaan, onko tällä hetkellä olemassa tarvittavaa tietoa rajoitustoimien käytön välttämisestä vanhusten hoidossa ja millä tavoin on huolehdittu siitä, että tieto on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käytössä. Saadun selvityksen perusteella toimenpiteitä on tehty, mutta apulaisoikeusasiamiehen mukaan toimet eivät ole vielä riittäviä.