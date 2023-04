Vantaan vankilan matkasellissä tapahtuneesta raa'asta murhasta elinkautinen molemmille syytetyille – olivat teon aikaan syyntakeisia

– Asianomistajaa on lyöty, potkittu, viilletty, poltettu vedellä ja tupakalla, hänen ihoaan on revitty, hänet on pakotettu nielemään tupakoita ja juomaan sekä virtsaa että pesuainetta. Asianomistaja on pakotettu kirjoittamaan itsemurhakirjeen ja viiltämään omia ranteitaan, oikeus toteaa tiedotteessa.