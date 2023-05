Vantaasta on tulossa Suomen seuraava ratikkakaupunki, kaupunginvaltuusto hyväksyi rakentamisen äänin 41–26

Ratikka on yhtenä perustana kaupungin uudelle tämän vuoden tammikuussa voimaan tulleelle yleiskaavalle. Noin 19 kilometriä pitkän raitiolinjan on suunniteltu kulkevan lentoasemalta Jumbon ja Tikkurilan kautta Hakunilaan ja siitä Länsimäen kautta Helsingin Mellunmäen metroasemalle. Pysäkkejä linjalle on suunniteltuna 27 kappaletta.