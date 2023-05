Vapaaehtoiset avasivat tänään Helsinkiin laittoman huumeiden käyttöhuoneen

Tempauksen taustalla on turhautuminen siihen, että käyttöhuoneiden perustaminen Suomessa on edennyt niin hitaasti, kertoo yksi vapaaehtoisista Juha-Pekka Pääskysaari. Pääskysaari toimii vertaistyön asiantuntijana Sininauhasäätiössä, mutta on muiden vapaaehtoisten tavoin paikalla yksityishenkilönä.