Vappua juhlitaan koleassa säässä – vappupäivänä aurinko kuitenkin pilkahtelee pitkin päivää

Vappupäivän aamu on pitkälti aurinkoinen ennen kuin taivaalle alkaa kertyä poutapilveä ja myöhemmin mahdollisesti vesi- tai räntäkuuroja. Aurinko kuitenkin pilkahtelee pitkin päivää, ja sää on hieman lämpimämpi kuin vappuaattona. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 6‒10 astetta, maan pohjoisosassa 2‒6 astetta.