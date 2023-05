Vapun juhlinta on sujunut rauhallisesti isossa osassa maata, sää on suitsinut seremoniallisuuksia ainakin Oulun seudulla

Lämpötila on ollut Oulun seudulla hieman nollan päällä, minkä lisäksi alueella on sadellut. Kaupungissa on poliisin mukaan liikkunut lähinnä haalarikansaa. Tehtäviäkin kerrotaan olleen varsin vähäisesti, ehkä jopa tavalliseen kevätviikonloppuun ja aiempiin vappuihin nähden vähemmän.