Varhaiskasvatuksen palkkaus näkyy työntekijäpulan taustalla – "Valtaosa rakastaa työtään, mutta kokee vaikeuksia pärjätä"

– Kun me olemme tehneet näitä tutkimuksia, niin aivan valtaosa on todella sillä alalla, missä he haluavat olla. He rakastavat lapsia, he rakastavat tätä työtä, mutta he kokevat vaikeuksia pärjätä, varsinkin pääkaupunkiseudulla, Kalland sanoo.