Vasta vaalien jälkeen ratkeaa, miten Suomi suhtautuu Nato-maiden ydinaseisiin – tutkijan mielestä mahdolliset lakimuutokset pohdittava nopeasti

Vaalituloksesta ja hallitusneuvotteluihin lähtevästä kokoonpanosta riippuu, keskustellaanko ydinräjähdepykälien muuttamisesta jo siellä. Joka tapauksessa kysymys on edessä seuraavan hallituksen valmistellessa ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoaan. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on sanonut pitävänsä luontevana, että näihin kysymyksiin otetaan kantaa selontekoprosessissa, jolloin kaikilla puolueilla on mahdollisuus pohtia asioita parlamentaarisesti.