Vastaamon ex-toimitusjohtaja kertoi oikeudessa saaneensa tappouhkauksia tietomurron jälkeen

– Yritys oli merkityksellinen ja se, että se katosi, oli iso asia. Ammatillisesti on seurannut aikamoinen umpikuja, taloudellisesti tämä konkurssi ja siihen liittyvät oikeusriidat ovat olleet raskaita. Julkisuuden kautta on tullut sosiaalinen paine, joka on konkretisoitunut tappouhkauksina, Tapio vastasi, kun hänen asianajajansa kysyi, miten tapahtunut on häneen vaikuttanut.