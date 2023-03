Vastaamon potilastietokannan salasana oli 7 merkkiä pitkä ja selkokielinen – "Käytännössä kaikki suojaamiseen tarvittavat keinot ovat olleet puutteellisia tai puuttuneet kokonaan", sanotaan KRP:n esitutkintamateriaalissa

Esitutkintamateriaalissa on listattu Vastaamolla havaittuja lukuisia tietoturvapuutteita. KRP:n mukaan Vastaamon potilastietokannan käyttäjätunnuksen salasana on ollut seitsemän merkkiä pitkä ja selkokielinen. Se ei ole sisältänyt isoja kirjaimia tai erikoismerkkejä ja se on ollut käytössä vuodesta 2012.