Vastaamon tietomurtoa tutkitaan KRP:ssä yhä aktiivisesti, päätutkintalinja osoittaa Euroopan ulkopuolelle – "Sen kanssa on edetty ja sen kanssa tehdään edelleen töitä"

Tähän mennessä poliisin tietoon on tullut noin sata tapausta vuodettujen tietojen väärinkäytöstä, esimerkiksi epäillyistä identiteettivarkauksista. Lisäksi poliisille on saapunut 10–15 rikosilmoitusta siitä, että kiristäjille on maksettu vaadittuja lunnaita.