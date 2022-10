Vastaamon tietomurtotutkinnassa noin 25-vuotias suomalaismies vangittu poissaolevana, poliisin tietojen mukaan epäilty oleskelee ulkomailla

– Poliisi on edistynyt tutkinnassa merkittävästi. Tähän pisteeseen on päästy pitkäjänteisellä ja huolellisella työllä. Esitutkinnassa on tehty tiivistä yhteistyötä sekä poliisilaitosten että muiden viranomaisten kesken Suomessa ja kansainvälisesti. Vielä on liian aikaista arvioida ajankohtaa, jolloin esitutkinta voidaan saattaa syyteharkintaan, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen keskusrikospoliisista sanoo tiedotteessa.