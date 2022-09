Vastaanottokeskusten kolminkertaistunut määrä ei ole heijastunut kanteluiden sumana, vaikka ongelmiakin on ollut – tyytymättömyyttä aiheuttaneet esimerkiksi ruoka ja vastaanottorahan viivästyminen

Apua tarvitsevien rajun kasvun myötä vastaanottokeskusten määrää on lisätty huimalla tahdilla. Yksiköiden määrää on kasvatettu alkuvuoden 27:stä 91:een. Myös kokonaan uusia palveluntuottajia on tullut pyörittämään vastaanottokeskuksia. Koska kiire ja uusien paikkojen tarve on ollut kova, vastaanottokeskuspalveluita on hankittu myös suorahankintoina ilman kilpailutusta. Kaikilla toimijoilla ei ole ollut entuudestaan välttämättä kovin vankkaa osaamista vastaanottotoiminnasta.