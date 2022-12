Vastuu tietoturvan selvittämisestä jää pitkälti älylelun ostajalle – myös perinteisissä lelutesteissä paljastui jälleen vaarallisia puutteita

– Jos laitat pehmoleluun kielletty alle kolmevuotiaalta -merkinnän, ei sillä ole mitään merkitystä. Aivan yleisesti mielletään, että pehmolelu on tarkoitettu aivan pienellekin lapselle ja sen on oltava ok. Tämä on puhututtanut viranomaisten kesken Euroopassa, Merenkivi kertoo.