Veikkauksen monopoli voi murtua – vahvana kannattajana tunnettu SDP valmis harkitsemaan digipelien avaamista kilpailulle

Paateron mukaan pelisääntöjen laatiminen etukäteen on tärkeää, jos muutos päätetään toteuttaa. Näihin kuuluvat esimerkiksi se, missä, mitä ja kuinka paljon saa mainostaa. Lisäksi pitäisi rajata, minkä ikäisille pelit on suunnattu ja minkälaisista peleistä on kyse.